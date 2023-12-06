Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

Редакторы The Sun назвали знаменитость с самыми идеальными ягодицами. Журналисты обратили внимание на исследование, в результате которого выяснилось, что соотношение объема талии к объему бедер, равное 0,65, является самым привлекательным для респондентов.
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