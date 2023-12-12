Президент Венесуэлы Мадуро: Зеленского используют и выкинут на помойку

США используют президента Украины Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро+» на телеканале Venezolana de Televisión.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии