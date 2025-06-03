Можно выдыхать: на Земле завершилась самая долгая магнитная буря за последние 8 лет — она длилась 66 часов

Мощнейшая магнитная буря началась на Земле в минувшие выходные, 1 июня, и только вечером 3 июня она завершилась: на графике Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН видно, что примерно с 18 часов вторника магнитосфера Земли начала стабилизироваться, а к текущему моменту график уже находится в зеленой зоне.