SpaceX Rebounds From Near-50% Rout As Starship Launch Catalyst Nears SpaceX has slipped below its heavily hyped $135 IPO price and has been nearly halved from its all-time high, which was reached during the June 15 gamma squeeze that briefly sent shares above $220 in overnight trading.
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