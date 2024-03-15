Николас Кейдж подтвердил переговоры с Amazon о роли нуарного Человека-Паука дл...

Николас Кейдж подтвердил переговоры с Amazon о роли нуарного Человека-Паука для предстоящего сериалаНедавно появился слух о том, что Николас Кейдж ведет переговоры со студией Amazon касательно роли нуарного Человека-Паука для предстоящего сериала.
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