Николас Кейдж подтвердил переговоры с Amazon о роли нуарного Человека-Паука дл...

Николас Кейдж подтвердил переговоры с Amazon о роли нуарного Человека-Паука для предстоящего сериалаНедавно появился слух о том, что Николас Кейдж ведет переговоры со студией Amazon касательно роли нуарного Человека-Паука для предстоящего сериала.