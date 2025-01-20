🥳 Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём Республики Крым Глава региона Сергей Аксёнов отметил, что эта дата — историческая, без всякого преувеличения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🥳 Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём Республики Крым Глава региона Сергей Аксёнов отметил, что эта дата — историческая, без всякого преувеличения.