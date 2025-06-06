Россиянам рассказали о способах давления телефонных мошенников на жертву

Телефонные мошенники предоставляют жертве 40 минут для оформления кредита в банке. Об этом 6 июня сообщили «РИА Новости» в силовых структурах, сославшись на полученные материалы после задержания аферистов.
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