Очаровательный символ 2024: дракончик из ёлочного шарика

Символ наступающего 2024 года — это зелёный деревянный Дракон. Это образ удачи и благополучия. Он обязательно должен быть в доме в Новый год! Сделайте себе чудесного дракончика из ёлочного шарика и пластилина.
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