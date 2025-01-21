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Пушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти

Пушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти

Пушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти AlexCoderПушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти AlexCoder Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран Приход Дональда Трампа к власти в США и объявленный им политический вектор – это чудовищный удар по всей социальной доктрине и ценностям, которых упорно придерживались правящие европейские лидеры, считает сенатор Алексей Пушков.

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