Пушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти AlexCoderПушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти AlexCoder Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран Приход Дональда Трампа к власти в США и объявленный им политический вектор – это чудовищный удар по всей социальной доктрине и ценностям, которых упорно придерживались правящие европейские лидеры, считает сенатор Алексей Пушков.