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Царьград

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Илья Мэддисон упрекнул «Динамо» за отказ продать Тюкавина «Зениту»

Илья Мэддисон упрекнул «Динамо» за отказ продать Тюкавина «Зениту»

Блогер Илья Мэддисон удивился отказу «Динамо» продать Тюкавина «Зениту» за 30 млн рублей. Он считает нападающего посредственным и призывает приобрести более достойного игрока.

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