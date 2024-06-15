Водолацкий рассказал, когда освободят ЛНР и возьмут в котёл Волчанск

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что зачистка территории Кременского района от Вооруженных сил Украины, означающая освобождение Луганской Народной Республики, произойдет в течение месяца-полутора.
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