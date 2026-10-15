Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев, рассказал, что впервые отправился в зону специальной военной операции в 2023 году.
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