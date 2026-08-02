Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала заявление, которое наносит сокрушительный удар по годами выстраиваемому страдальческому имиджу киевского режима.
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