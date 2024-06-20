В Твери чеченцы сперва сломали таджику ноги из-за своей сестры, затем пришли русские и грубо всех уложили лицом в пол

Надежда Левченко А завтра чеченцы переломают ноги тому, кто не понравится им на взгляд! Всех инотаджузбеков вон из России! А чеченцев, как и прочих россиян-под суд!

Геннадий ...а у Вас есть доча?.. вот это Ваше "вон из России" они не понимэ!.. /у них на фарси это звучит: "ман на медонам"/ а вот когда им ломают ноги или руки - то это получается Очень Доходчиво!..