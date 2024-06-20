Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Твери чеченцы сперва сломали таджику ноги из-за своей сестры, затем пришли русские и грубо всех уложили лицом в пол

В Твери чеченцы сперва сломали таджику ноги из-за своей сестры, затем пришли русские и грубо всех уложили лицом в пол

Интересная жизнь с Vera Star В том насколько у нас многонациональная страна в очередной раз можно было убедится на примере Твери, события из которой уже несколько дней смакуют в сети.

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Комментарии
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Надежда Левченко
А завтра чеченцы переломают ноги тому, кто не понравится им на взгляд! Всех инотаджузбеков вон из России! А чеченцев, как и прочих россиян-под суд!
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17 час.
Геннадий
...а у Вас есть доча?.. вот это Ваше &quot;вон из России&quot; они не понимэ!.. /у них на фарси это звучит: &quot;ман на медонам&quot;/ а вот когда им ломают ноги или руки - то это получается Очень Доходчиво!..
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13 час.
Наталия
В данной конкретной ситуации я на стороне чеченцев. Так и надо защищать своих женщин от наглых посягательств, а не смотреть равнодушно и трусливо, как гости с юга волокут  сопротивляющуюся девушку  в машину или в темную подворотню.
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10 час.

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