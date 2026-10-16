В ночь на 19 октября 2026 года в деревне Быково Судогодского района с 01:00 до 10:00 по московскому времени приостановят вещание обоих мультиплексов цифрового эфирного телевидения из-за профилактических работ на объекте связи, возможны также кратковременные перерывы в трансляции радио.
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