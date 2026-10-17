Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев рассказал, почему не стал бы проводить поединок с соотечественником Александром Волковым в тяжёлом весе.
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