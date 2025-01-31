40 человек погибли на ВСЖД в 2024 году

В 2024 году на Восточно-Сибирской железной дороге уровень травматизма граждан снизился на 3,4% по сравнению с 2023 годом, однако статистика остается тревожной: зарегистрировано 59 несчастных случаев, из которых 57 связаны с игнорированием правил безопасности.