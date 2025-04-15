Дмитрий Песков рассказал о ссорах с женой Татьяной Навкой

Фигуристка Татьяна Навка и Дмитрий Песков летом отпразднуют свою розовую свадьбу. Супруги счастливо живут вместе, стараясь избегать бытовых конфликтов, но есть одна причина, из-за которой иногда возникают ссоры — это критика Пескова по поводу ледовых шоу Навки.