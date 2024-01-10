Экс-лидер британской оппозиции Корбин присоединится к ЮАР на суде о геноциде Израиля против Газы

Бывший лидер британских лейбористов Джереми Корбин станет одним из ряда высокопоставленных политических деятелей, которые присоединятся к делегации ЮАР в Международном суде ООН (ICJ) в Гааге для рассмотрения инициированного Преторией дела о геноциде Израиля против палестинцев.
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