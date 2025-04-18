Западный эксперт: Россия производит оружие, способное поразить спутники SpaceX

Forbes пишет, что в то время как Россия развертывает современные истребители-бомбардировщики и ракеты в своей борьбе за уничтожение терминалов SpaceX Starlink по всей Украине, она также якобы разрабатывает оружие, которое может быть использовано в полномасштабной Первой космической войне с Западом.