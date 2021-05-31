Настоящая женщина должна дорастить детей и внуков до 30-летнего возраста? А если не хочется?

Всё о женщинахПолитикаНастоящая женщина должна дорастить детей и внуков до 30-летнего возраста? А если не хочется? Морена! Недавно я имела беседу с одним товарищем, накипело так, что невыносимо захотелось поделиться.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПархоменкоТак это всё мы сами, своими руками натворили. Мамочки-бабушки готовы лизать детишек до умопомрачения. Вот и результат. Нищета и необустройство жизни причина-причин. Денег нет, жилья нет. Одни желания.Наташа РостоваО какой старости. Можно говорить в России? Она редко и не совсеми случается. Средняя продолжительность жизни меньше 60 лет. Дети рождаются не для ухода за родителями. Это было так лет 200 назадКомментировать
Свежие комментарии