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    Это не серьезно. Очень скудный материал для повторения.Простейшая выкрой...
  • разводной ключ
    нет конечно ей все равно нужен член другой.Может ли одинокая...
  • Светлана Снегина
    не можешь. оплата с чужой карты и шиш тебе, а не возврат.Подарки с чеками

Настоящая женщина должна дорастить детей и внуков до 30-летнего возраста? А если не хочется?

Настоящая женщина должна дорастить детей и внуков до 30-летнего возраста? А если не хочется?

Морена! Недавно я имела беседу с одним товарищем, накипело так, что невыносимо захотелось поделиться.

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Александр Пархоменко
Так это всё мы сами, своими руками натворили. Мамочки-бабушки готовы лизать детишек до умопомрачения. Вот и результат. Нищета и необустройство жизни причина-причин. Денег нет, жилья нет. Одни желания.
Наташа Ростова
О какой старости. Можно говорить в России? Она редко и не совсеми случается. Средняя продолжительность жизни меньше 60 лет. Дети рождаются не для ухода за родителями. Это было так лет 200 назад

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