В КНР назвали более 30 стран, подвергнутых США «демократическим» бомбежкам  

На своей странице в соцсети посольство КНР в Москве опубликовано заявление официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, который перечисли 30 страны подвергавшиеся США «демократическим» бомбежкам со времен Корейской войны в 50-е годы ХХ века.