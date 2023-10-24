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Создана самая водоотталкивающая поверхность в истории

Исследователи разработали новый механизм, заставляющий капли воды соскальзывать с поверхностей. Это открытие бросает вызов существующим представлениям о трении между твердыми поверхностями и водой и открывает новые возможности для изучения скользкости капель на молекулярном уровне.

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