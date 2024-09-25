Под Калугой в ДТП погиб подросток на питбайке

Вечером 24 сентября в Бабынинском районе Калужской области произошла смертельная авария. По предварительным данным, во вторник в 20 часов 22 минуты на 22 км автодороги "Росва-Бабынино" водитель машины Chery при развороте с обочины допустил столкновение с питбайком, за рулем которого был несовершеннолетний водитель 2007 года рождения.