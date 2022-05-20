Моu Новости

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    из всех влиятельных можно оставить трёх, все остальные прогуляться вышли......Путин и Зеленский...
  • kirgetovamn Киргетова
    Вера нас очеловечивает и попрание символа веры вызывает  дикую душевную больСатанинские пляск...
  • петр кузнецов
    нет Жириновского ,нет партии....ЧП на могиле Жири...

В МИД России назвали условия возобновления экспорта зерна из портов Украины

Экспорт зерна из украинских портов возобновится в ближайшее время, если Запад сможет объяснить Киеву, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, назвали условия в Министерстве иностранных дел России, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх