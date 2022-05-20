В МИД России назвали условия возобновления экспорта зерна из портов Украины

Экспорт зерна из украинских портов возобновится в ближайшее время, если Запад сможет объяснить Киеву, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, назвали условия в Министерстве иностранных дел России, пишет РИА Новости.
Экспорт зерна из украинских портов возобновится в ближайшее время, если Запад сможет объяснить Киеву, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, назвали условия в Министерстве иностранных дел России, пишет РИА Новости.
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