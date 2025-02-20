Депутат Госдумы Шеремет призвал Илона Маска отключить Starlink для армии Украины

Михаил Шеремет, член комитета Государственной думы по безопасности призвал американского бизнесмена, назначенного в администрации президента США Дональда Трампа главой департамента эффективности государственного управления (DOGE), Илона Маска лишить Вооруженные силы Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.
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