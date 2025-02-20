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Депутат Госдумы Шеремет призвал Илона Маска отключить Starlink для армии Украины

Депутат Госдумы Шеремет призвал Илона Маска отключить Starlink для армии Украины

Михаил Шеремет, член комитета Государственной думы по безопасности призвал американского бизнесмена, назначенного в администрации президента США Дональда Трампа главой департамента эффективности государственного управления (DOGE), Илона Маска лишить Вооруженные силы Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.

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