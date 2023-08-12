Страна и люди

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Президент Киргизии удивил Запад своим ответом на требование соблюдать санкции против России

Президент Киргизии удивил Запад своим ответом на требование соблюдать санкции против России

Накануне председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес направил письмо в адрес президента Республики Кыргызстан Садыра Жапарова с упреками в том, что Бишкек тайно помогает Москве обходить антироссийские санкции.

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Комментарии
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ольга решетникова
Вы о чем? О лояльности германии, франции и прочей европы к сша?
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7 час.
лина любимцева
Санкции отдельных государство ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ!! С чего это США и Евросоюз взяли, что  если они ввели санкции против России, то они обязательны для исполнения всеми  странами в Мире? .... Странно так...  А ведь кто ввел эти  санкции, тот пусть САМ их и соблюдают. А принуждать к соблюдению их санкции другими государствами, которые не вовлечены в конфликт, ПРОТИВОЗАКОННО и ПРЕСТУПНО!!
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5 час.
лл
лина любимцева
Это еще вопрос: а кто агрессор на самом деле?
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5 час.

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