Накануне председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес направил письмо в адрес президента Республики Кыргызстан Садыра Жапарова с упреками в том, что Бишкек тайно помогает Москве обходить антироссийские санкции.
Президент Киргизии удивил Запад своим ответом на требование соблюдать санкции против России
Комментарии
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ольга решетникова
Вы о чем? О лояльности германии, франции и прочей европы к сша?
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7 час.
лина любимцева
Санкции отдельных государство ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ!! С чего это США и Евросоюз взяли, что если они ввели санкции против России, то они обязательны для исполнения всеми странами в Мире? .... Странно так... А ведь кто ввел эти санкции, тот пусть САМ их и соблюдают. А принуждать к соблюдению их санкции другими государствами, которые не вовлечены в конфликт, ПРОТИВОЗАКОННО и ПРЕСТУПНО!!
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5 час.
лл
лина любимцева
Это еще вопрос: а кто агрессор на самом деле?
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5 час.
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