Президент Киргизии удивил Запад своим ответом на требование соблюдать санкции против России

лина любимцева

Санкции отдельных государство ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ!! С чего это США и Евросоюз взяли, что если они ввели санкции против России, то они обязательны для исполнения всеми странами в Мире? .... Странно так... А ведь кто ввел эти санкции, тот пусть САМ их и соблюдают. А принуждать к соблюдению их санкции другими государствами, которые не вовлечены в конфликт, ПРОТИВОЗАКОННО и ПРЕСТУПНО!!