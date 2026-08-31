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Царьград

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ДТЭК сообщил об отключении света в Киевской области из-за аварии

ДТЭК сообщил об отключении света в Киевской области из-за аварии

Украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о частичном отключении электричества в Бучанском и Фастовском районах Киевской области из-за аварии в электросети.

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