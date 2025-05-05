Главу «Ямалавтодора» уволили в связи с утратой доверия из-за госконтрактов на 111 млн рублей с родственником

Генеральный директор АО «Ямалавтодор» Давид Сарашвили, который в марте стал фигурантом уголовного дела о растрате, уволен в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры, выявившей конфликт интересов при заключении контрактов на 111 млн рублей.
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