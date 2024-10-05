Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин ставит перед регионами задачи по развитию спорта. Глава государства говорит о том, что путь в большой спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером и определяют выбор молодёжи в пользу здорового, активного образа жизни.
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