Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин ставит перед регионами задачи по развитию спорта. Глава государства говорит о том, что путь в большой спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером и определяют выбор молодёжи в пользу здорового, активного образа жизни.