Финансист Селезнев: в 2027 году самыми выгодными будут вклады на 6-12 месяцев

В 2027 году самыми выгодными будут вклады на 6-12 месяцев, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
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