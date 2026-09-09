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Минкульт не получал заявок на прокат новых "Мстителей" и "Дюны"

Минкульт не получал заявок на прокат новых "Мстителей" и "Дюны"

В российском Минкульте ответили на вопрос о заявках на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители: Доктор Дум» и «Дюна: третья часть».

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