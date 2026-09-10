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1 046 подписчиков

«Без прикрас»: 71-летняя Ирина Хакамада показала свежий ролик без привычных очков

Ирина Хакамада поделилась с подписчиками новым видео, снятым дома. На кадрах писательница позировала в кресле, отказавшись от привычных очков.

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