Qualcomm выиграла судебную тяжбу у Arm

В пятницу компания Qualcomm выиграла суд в споре с Arm Holdings, обвинив ее в нарушении условий лицензионного соглашения по архитектуре (ALA) и технологического лицензионного соглашения (TLA) при поглощении компании Nuvia и использовании ее IP в процессорах Snapdragon X для клиентских ПК.
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