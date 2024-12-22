Qualcomm выиграла судебную тяжбу у Arm

В пятницу компания Qualcomm выиграла суд в споре с Arm Holdings, обвинив ее в нарушении условий лицензионного соглашения по архитектуре (ALA) и технологического лицензионного соглашения (TLA) при поглощении компании Nuvia и использовании ее IP в процессорах Snapdragon X для клиентских ПК.