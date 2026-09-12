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Царьград

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МВД выявило схему обмана с выплатами для вдов участников СВО

МВД выявило схему обмана с выплатами для вдов участников СВО

Мошенники под видом представителей страховых компаний предлагают вдовам участников СВО помощь в оформлении выплат на детей.

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