Заноза
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Заноза

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Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится

Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ В начале февраля знаменитый своими точными, корректными и непредвзятыми оценками Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад о результатах "Курской операции ВСУ".

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Комментарии
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Elena Elinek
Как же хорошо
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20 час.
НС
Наталья Середа
Храни вас Господи, ребята❤️❤️❤️
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18 час.
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