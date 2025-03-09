© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ В начале февраля знаменитый своими точными, корректными и непредвзятыми оценками Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад о результатах "Курской операции ВСУ".
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