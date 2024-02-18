Царьград
  • Элина Смирнова
    Отвратительная, трепливая рыжая погремуха.Байден похвалился...
  • Александр24
    Сказано:" И живые позавидуют мёртвым".Какие страны пере...
  • Алекс Архипов
    От укров летит всё больше, а от нас всё меньше. Кто же с кем договорился?Удары России по о...

Медведев назвал условие для русского ядерного удара: “По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону”

Медведев назвал условие для русского ядерного удара: "По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону"

Замглавы Совета безопасности порассуждал в телеграм-канале о перспективах глобальной войныДмитрий Медведев предостерёг западные страны от попыток дальнейшей эскалации конфликта на Украине и воплощения их плана по дестабилизации России.

