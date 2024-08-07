Следствие изучает контракты на поставки еды для курсантов училища в Краснодаре по делу о коррупции в МО РФ

Следствие изучает контракты на поставки еды для курсантов училища в Краснодаре по делу о коррупции в МО РФГосконтракты о поставке питания для курсантов военных училищ в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии.
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