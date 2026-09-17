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Бизнес журнал. Урал

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Гендиректором «Уралхиммаша» стал Александр Измайлов

Гендиректором «Уралхиммаша» стал Александр Измайлов

Александр Измайлов, ранее возглавлявший компании «СТМ-Сервис» и «РСП-М» холдинга «Синара — Транспортные Машины», займется расширением линейки продукции и повышением эффективности на «Уралхиммаше».

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