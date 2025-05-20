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Новости Тамбова

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Державинский университет принимает представительную делегацию провинции Цзянсу (КНР)

Державинский университет принимает представительную делегацию провинции Цзянсу (КНР)

По приглашению Державинского университета начался визит делегации провинции Цзянсу (КНР). В её состав входят министр образования и культуры Государственной инвестиционной группы «Гуансай», директор Российско-китайского центра профессор Ци Мин, заместитель министра образования и культуры Государственной инвестиционной группы «Гуансай», заместитель директора Российско-китайского центра Ся Синчэнь, президент Наньтунского технологического университета Чэнь Минюй, проректор Наньтунского технологического университета Шэнь Чао и помощник президента Наньтунского технологического университета Чэнь Бинь.

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