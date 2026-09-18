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В Братске в 2027 году достроят школу на 1275 учеников

В Братске в 2027 году достроят школу на 1275 учеников

На завершение работ из региональной казны направили свыше 1,8 млрд рублей, ещё порядка 302 млн выделят из муниципального бюджета.

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