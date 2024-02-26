Представитель французского Госсовета Арно Кларсфельд поделился мнением о том, что Евросоюзу не следует становиться участником борьбы с Российской Федерацией, несмотря на давление со стороны киевского режима.
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