Специалист рассказал, как правильно настроить смартфон после покупки

Правильная настройка смартфона после покупки – это залог его долгой и бесперебойной работы. Менеджер МегаФона по мобильному оборудованию Дарья Томилина дала основные рекомендации, которые позволят максимально эффективно использовать устройство и избежать многих проблем в будущем.