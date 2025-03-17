Специалист рассказал, как правильно настроить смартфон после покупки

Правильная настройка смартфона после покупки – это залог его долгой и бесперебойной работы. Менеджер МегаФона по мобильному оборудованию Дарья Томилина дала основные рекомендации, которые позволят максимально эффективно использовать устройство и избежать многих проблем в будущем.
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