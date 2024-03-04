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В сети показали видео, как русским «Упырем» был уничтожен танк Abrams

В сети показали видео, как русским «Упырем» был уничтожен танк Abrams

Первоначально бронемашине выбили гусеницу, затем сожгли дополнительным ударом.В сети появились видеокадры уничтожения русскими подразделениями танка американского производства Abrams, переданного Украине.

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