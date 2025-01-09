Илон Маск пытается подорвать отношения США с ключевыми союзниками из «Большой семёрки», — Bloomberg. В серии публикаций в соцсети X за последние недели Маск раскритиковал правительства Германии и Великобритании, поставив под сомнение их законы и экономическую политику.
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