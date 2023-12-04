А может это нам пора выгнать со сцены всех, кто отказался выступать с Ярославом Дроновым (с Шаманом)???

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как вы их выгоните если посмотрите на власть политиков и чиновников в России, Одни и те же бездари дауны, олигофрены и дебилы пересаживаются из одного кабинета в другой и неважно что провалены все антинародные реформы. Шоу бизнес, СМИ, судебная система и т.д. это отражение нашей бездарной вертикали власти, которая повязла в коррупции, воровстве, саботаже процветания России и ее народа. Посмотрите на так называемых "народных" избранников, которые якобы ратуют за поднятие благосостояния народа России. На деле подняли себе зарплаты до 800тыс.руб. увеличили премии, доплаты, льготы, привилегии и т.д., а старикам в 2024 году максимум поднимут пенсии на 1650 руб. вот вам и равенство, социальная справедливость. Так чему удивляться если власть говоря одно на деле поддерживает тех кто не желает выступать с Шаманом или не пускают на площадку актера в военной форме и нашивкой с флагом России на съемочную площадку. Это и есть действительность и ни кто за это не несет ни какой ответственности. СМИ, ТВ работают на предателей России, которые подрывают веру народа и ни какая пропаганда о единстве власти и народа нет. Есть враги народа, которые в России временщики и Россия для них кормушка и народ, который хочет процветания России и ее народа...