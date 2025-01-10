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Пожар в Гатчине: ликвидировано пламя на площади 1200 кв. метров

Пожар в Гатчине: ликвидировано пламя на площади 1200 кв. метров

В Гатчине на производстве ацетона ликвидирован открытый огонь. Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщила, что пожарные ранее локализовали возгорание на площади 1,2 тыс.

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