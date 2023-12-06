AMD представила мощнейший ИИ-ускоритель Instinct MI300X и гибридный HPC-процессор Instinc...

AMD представила мощнейший ИИ-ускоритель Instinct MI300X и гибридный HPC-процессор Instinct MI300AКомпания AMD в рамках мероприятия Advance AI официально представила специализированный ускоритель вычислений Instinct MI300X, предназначенный для работы с огромными объемами данных для генеративного ИИ и высокопроизводительных вычислительных нагрузок.