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AMD представила мощнейший ИИ-ускоритель Instinct MI300X и гибридный HPC-процессор Instinc...

AMD представила мощнейший ИИ-ускоритель Instinct MI300X и гибридный HPC-процессор Instinc...

AMD представила мощнейший ИИ-ускоритель Instinct MI300X и гибридный HPC-процессор Instinct MI300AКомпания AMD в рамках мероприятия Advance AI официально представила специализированный ускоритель вычислений Instinct MI300X, предназначенный для работы с огромными объемами данных для генеративного ИИ и высокопроизводительных вычислительных нагрузок.

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