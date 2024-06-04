Коц: под Харьковом после удара ВС России пропал комбат элитного батальона ВСУ

Российские военные ударили по элитному батальону беспилотников «Птахи Мадьяра» ВСУ под Харьковом. После атаки пропал комбат подразделения с позывным Мадьяр, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
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