Ignio.com Дева. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 июня

По мнению небесных светил, эту неделю вам следует провести в очень тесном семейном кругу… разгадывая кроссворды! Между прочим, подобное предсказание вовсе не означает, что непосредственно полового акта у вас не предвидится.
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